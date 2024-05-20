Культура

Члены Молодежного совета Псковского облсовпрофа посетили Великолукский почтовый музей

Члены Молодежного совета Псковского облсовпрофа в городе Великие Луки познакомились с историей почтовой связи в рамках акции «Ночь музеев» в Областном музее почты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Сотрудники музея рассказали об истории российской почты, филателии, филокартии и посткроссинге. Все посетители отправили памятные специальные открытки своим родным и близким.

Выставочные экспонаты почтового музея объединяют все этапы развития почтовой связи: от воссоздания быта почтовой станции XIX века до почтового отделения советского периода и современной почты. В музее собраны коллекций филателии, филокартии, нумизматики и фалеристики. Предметы средств связи представлены в порядке их технологического прогресса.