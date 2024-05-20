Культура

Бесплатные мастер-классы организует «Орден» в Псковском кремле 1 июня

Бесплатные мастер-классы организует клуб исторической реконструкции «Орден» в Псковском кремле 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Реконструкторы встанут лагерем на территории Довмонтова города с 14.00 до 18.00. Посетители смогут поучаствовать в битвах на спортивных мечах, примерить на себя доспехи и сфотографироваться в них, посмотреть на состязания воинов и попробовать собственные силы.

Клуб «Орден» был создан в 2006 году и занимается исторической реконструкцией и фехтованием на различном средневековом оружии. Он частый участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области, регионах России.