Культура

Гимн Года Семьи исполнил псковский ансамбль на площадке выставки-форума «Россия»

Гимн Года Семьи исполнил Вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» под руководством Анны Роор на демографическом форуме Северо-Западного Федерального округа, который проходил в Москве на площадке выставки-форума «Россия». Об этом заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева сообщила в своем Telegram-канале.

«Это выступление произвело яркое впечатление на всех присутствующих. Я не могу не отметить удивительное мастерство и преданность учеников Анны Роор. Их готовность откликнуться и трудиться на благо Пскова и области, быть частью культуры нашего региона вызывает искреннее восхищение. Для меня гордо, что у нас растет замечательное молодое поколение», – написала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что подготовка коллектива всего за 5 дней — это поистине великолепное достижение.

«Получить признание и оценку от коллективов из Москвы — это подтверждение их выдающегося таланта. Искренне благодарю коллектив «Талантика» за их выступление и за то, что они делают для нашей культуры. Пусть их творчество продолжает вдохновлять и радовать нас всех!» – добавила Ольга Тимофеева.