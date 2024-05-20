Культура

Псковичи прибыли в Саратов на фестиваль «Российская студенческая весна»

Делегация от Псковской области приехала на XXXII всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который 26 марта стартовал в Саратове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

Псковский регион представляют 16 человек - это победители регионального этапа, который проходил в Великих Луках. Студенты, которые заняли призовые места (1, 2, 3 и Гран-при) в разных номинациях, теперь выступят на концертных площадках Саратова.

Фестиваль пройдёт в течение недели. В академическом театре юного зрителя, юридической академии, дворце спорта и консерватории выступят участники в номинациях: танец, вокал, арт, оригинальный жанр.