Культура

Арт-челлендж для юных музыкантов и художников провёл колледж искусств в Себеже

Арт-челлендж от Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова для юных музыкантов, художников, танцоров состоялся в Себеже. По традиции поездка прошла в рамках областной акции «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств им. Н.А.Римского-Корсакова

В программе проведения арт-челленджа в Себежской детской школе искусств прошли мастер-классы преподавателей колледжа Виктора Ианова (фортепиано), Маргариты Самойловой (балалайка), Ольги Зининой (живопись), Константина Зинина (пленэр), Светланы Степановой (хореография).

С концертной программой перед себежанами выступили студенты и преподаватели колледжа: Андрей Коборов (гитара), Никита Вахрушев (балалайка), Елена Кириллова (флейта), Анна Сергеева, Мария Ильина, Софья Новоселова (фортепиано), Камилла Цуман (труба), Никита Шанович, Дмитоий Алексеев (баян), Татьна Крылова (аккордеон), концертмейстер София Ершова, ведущая - Екатерина Иванова.

В колледже напомнили, что ежемесячные поездки творческих делегаций колледжа искусств проходят с целью оказания методической помощи детским школам искусств районных центров Псковской области, а также способствуют профориентации школьников, которые планируют связать свою жизнь со специальностями сферы искусства.