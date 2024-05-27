Культура

Александр Козловский передал в сельские библиотеки книги своих детей

В рамках акции «Книги – в сельские библиотеки» депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский передал в сельские библиотеки книги своих детей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Передал для ребят из районов книги своих детей: большую часть составляет литература для внеклассного чтения. Уверен, книги обязательно пригодятся на летних каникулах», - отметил Александр Козловский.

Также депутат поблагодарил Галину Ковалеву и коллектив Великолукский центральной городской библиотеки имени Семевского за поддержку акции «Книги – в сельские библиотеки». Они подарили своим коллегам из районов около 100 книг. Это фантастика, классика, произведения современных авторов и православная литература.

«Символично, что наша встреча с Галиной Витальевной состоялась в День библиотек. Искренне поздравляю с этим праздником всех, кто связан с книгой, чтением и библиотекой. Благодарю за популяризацию культуры чтения и укрепление наших духовно-нравственных традиций!» - написал Александр Козловский.

Он напомнил, что до 30 июня каждый может присоединиться к акции и помочь сельским библиотекам. На данный момент имеется запрос от библиотек 10 районов Псковской области. Нужна литература для студентов, школьников и детей младшего возраста, детские журналы, книги для внеклассного чтения, литература для взрослой аудитории.

В районах издания можно передать кураторам фонда «Земляки», их телефоны указаны здесь. В Пскове и Великих Луках пункты сбора организованы на базе общественных приемных «Единой России»: