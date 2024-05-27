Культура

Студенты дадут в Пскове концерт органной музыки

Концерт органной музыки состоится в большом концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Косакова 28 мая в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В программе старинная музыка (неустановленное авторство), И. С. Бах, И. Брамс, Л. Вьерн, М. Дюрюфле, Т. Юрьë.

Исполняют студенты органного класса преподавателя Д. В. Маханькова Виктория Иванова, Софья Новосëлова, Анна Сергеева, Василиса Иванова, Анастасия Тарасова, Дмитрий Гусаков, Татьяна Андреева, Ева Кальцанова, Мария Ильина (орган).

Вход свободный.