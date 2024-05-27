Культура

Тематическая экскурсия по выставке «Пушкин и театр» состоится в Пскове 2 июня

Выставка Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр» уже скоро закончит свою работу в Псковском музее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Предлагаем воспользоваться ускользающим моментом и поймать гения. Во Дворе Постникова можно увидеть шедевры театрально-декорационного искусства, эскизы театральных костюмов, портреты видных деятелей театра, великих артистов и драматургов пушкинской поры, оставивших яркий след в русском театральном искусстве», – отметили в музее.

Также 2 июня в 12.00 пройдет тематическая экскурсия по выставке для всех ценителей русской культуры. Обязательна предварительная запись.