Культура

Выставку о красоте, повенчанной с пользой, открыл в Великих Луках Пушкинский заповедник

В краеведческом музее в Великих Луках сегодня, 4 июня, открыли фотоэкспозицию «Пушкинский заповедник». Выставка прибыла в город на Ловати из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Приурочена она сразу к трём юбилеям: к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, к 125-летию с момента основания музея в псковских пушкинских местах и к 200-летию приезда поэта в родовое имение в так называемую северную ссылку, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике.

Георгий Василевич. На закате

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», гостям и жителям Великих Лук представлена очень цельная композиция из 22 художественных фотографий, выполненных директором музея-заповедника Георгием Василевичем. На снимках — виды мемориальных усадеб Ганнибалов, Пушкиных, Осиповых и Вульфов, мест прекрасных в разные времена суток и в разные времена года. Не случайно, среди многих определений, которые Георгий Василевич даёт Пушкинскому заповеднику, есть и такое: «символ красоты, повенчанной с пользой, живое свидетельство того, что русская культура продолжается в нас…».

Фотовыставка «Пушкинский заповедник» будет работать в Великих Луках всё лето и почти весь сентябрь, рассказали в «Михайловском».