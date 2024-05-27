Культура

Роль наследия Пушкина в формировании мировоззрения современного человека обсудили в Пскове

Международный круглый стол в онлайн-формате провели псковские библиотекари в Пушкинский день России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Централизованная библиотечная система Пскова выступила инициатором проведения в Пушкинский день Международного круглого стола «Он победил и время, и пространство» в онлайн-формате. Вместе с Восточно-Казахстанской областной библиотекой имени А.С. Пушкина (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан) псковская модельная библиотека «БиблиоЛюб» при поддержке управления культуры администрации города Пскова и Российской библиотечной ассоциации (РБА) собрала в виртуальном пространстве коллег, чтобы обсудить новые идеи и технологии, помогающие библиотекарям продвигать в мире российское культурное наследие.

В круглом столе также участвовали: Минская областная библиотека им. А. С. Пушкина (Республика Беларусь), Новгородская областная универсальная научная библиотека, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского города Великие Луки и библиотека средней школы № 4 города Чашники (Витебская область, Республика Беларусь).

Участники круглого стола обсудили роль наследия А.С. Пушкина в формировании мировоззрения современного человека, новые приёмы исследования его произведений в контексте современных филологии и лингвистики, а также поделились друг с другом успешным опытом по продвижению «нехрестоматийного Пушкина».

Так, например, заведующая сектором информационно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки города Пскова Любовь Гаранова выступила с презентацией издательского проекта «Пушкин и Псков», в рамках которого псковские библиотекари уже выпустили несколько книг, в том числе путеводитель по пушкинским местам в Пскове и сборник «Псковские легенды о Пушкине».

Заведующая информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки Пскова Анна Козуненко выступила с докладом «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»: 200 лет пребывания Александра Пушкина в ссылке в Михайловском».

Заместитель директора по культурно-массовой работе центральной городской библиотеки города Великие Луки Алёна Эйсмант представила проект по проведению Пушкинского дня России в одноимённом великолукском сквере.

Библиотекари из Казахстана рассказали, как они проводят у себя «Казахстанскую Пушиниаду – 2024», как вовлекают детей в пушкинистику с помощью «нехрестоматийных» мероприятий и психологических приёмов.