Культура

Владимир Машков стал директором «Современника»

Новым директором столичного театра «Современник» стал Владимир Машков, который также сохранил свою должность в Театре Олега Табакова, художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка - Константин Богомолов.

«В ряде столичных театров произошли кадровые изменения. Так, новым директором "Современника" станет Владимир Машков. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка - Константин Богомолов. При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков - в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов - в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов - в Театре на Малой Бронной», - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Кроме того, сцену на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда присоединят к Московскому еврейскому театру «Шалом». А Московский театр кукол объединят с Московским открытым театром кукол, перешедшим под управление столицы в начале этого года, пишет «Интерфакс».

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении, принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара.

«Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры. Они значительно повысили популярность своих театров среди зрителей, обогатили их репертуар достойными спектаклями и при этом доказали свое умение бережно и внимательно относиться к наследию легендарных деятелей культуры, традициям, которые были заложены задолго до их прихода», - отметил Фурсин.