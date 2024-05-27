Культура

Встреча с партнерами из Китая прошла в Псковском музее-заповеднике

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова встретилась с партнерами из Китая для обсуждения совместных творческих планов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

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В рамках сотрудничества будет организован выставочный проект с участием художников из Музея Наньина (Китай) и России. Взаимодействие стало возможным благодаря содействию известного скульптора Андрея Мартьянова.

«Нам кажется, что это будет очень интересно познакомить псковичей с китайским искусством. Мы планируем организовать выставку на площадке Псковского музея в Поганкиных палатах, в рамках которой обязательно пройдет мастер-класс по созданию картин в уникальной технике гохуа. И, конечно же, приглашаем в Китай, чтобы мы познакомились поближе с русской культурой и искусством», – рассказал один из организаторов проекта, художник-скульптор Джан Сюинин.

Также она отметила, что у России и Китая большое и перспективное будущее. Наши народы должны знать историю и культуру друг друга. К сожалению, многие китайцы знают только про Москву и Санкт-Петербург. Поэтому так важно организовывать проекты в других городах. Особенно в Пскове, где начинается Россия и русская культура.

Добавим, что музей Наньина открыт для посетителей в 2016 году. Там представлены работы уникальных художников таких как Ли Йунпин, Тао Имэй, Ян Жуцзи, Ляо Сяолун и Хуан Биджи. Планируется, что в 2025 году их полотна можно будет увидеть в Пскове.

Напомним, что в начале января президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах перекрестных Годов культуры России и Китая. Министр культуры Ольга Любимова объявила о возобновлении музейного обмена с Китаем.