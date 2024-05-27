Культура

Сергей Степашин заехал в «Михайловское» с частным визитом

Сегодня, 7 июня, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» с частным визитом посетил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Сергей Степашин уже не в первый раз заезжает в «Михайловское», когда бывает в Псковской области — просто, чтобы снова оказаться в любимых местах, у Александра Пушкина. Сегодня гость побывал в Святогорском монастыре, а затем — в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов: прошёлся по своей любимой въездной Еловой аллее, вышел на террасу над берегом Сороти перед домом поэта, навестил «Аллею Керн». В ответ на приглашение директора «Михайловского» Георгия Василевича хотя бы раз собраться сюда не на час-полтора, а, например, с ночёвкой, остановиться в музейном гостевом доме… — вспомнил, как, ещё будучи школьником, приезжал с одноклассниками в Пушкиногорье из Ленинграда на несколько дней, ночевал в палатке.

В музее отметили, что сейчас, в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в «Михайловском» очень много гостей, в том числе и именитых.