Культура

Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль состоится в Псковском кремле

В рамках проекта «Без корней и трава не растет» под одноимённым названием 7 июля в Пскове на территории Псковского кремля состоится Первый межрегиональный семейный фольклорный фестиваль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Дата проведения приурочена к православному празднику - Дню святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного очага, своей жизнью отразивших духовные ценности и идеалы Руси.

Фестиваль направлен на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение народной культуры, взаимодействие детей и взрослых в вопросах возрождения и сохранения народных традиций и устоев.

В программе фестиваля:

10.00 - божественная литургия,

13.00 - закрытие выставки этнологического клуба «Параскева»,

14.00 - открытие Первого межрегионального семейного фольклорного фестиваля «Без корней и трава не растет»,

18.00 - вечёрка.

«Наше культурное наследие – это не только материальные ценности, но и нематериальное культурное достояние, проявляющееся в родном языке, фольклоре, традициях и праздниках. Наше прошлое - это наша связь с народной культурой, национальными искусством и традициями, с историей страны. Наше будущее – это наши дети, которые станут взрослыми, будут жить и трудиться на благо своих семей, нашей Родины», - отметили организаторы.

Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль «Без корней и трава не растет» реализуют социально-культурный центр «Троицкий» с участием АНО ЦСТНКиСЦ «ЧудоМир».