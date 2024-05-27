Культура

Фестиваль «Исаборг» откроется для зрителей в Изборске 8 июня

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» открылся для зрителей сегодня, 8 июня, в 11:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Программа открытого дня фестиваля

11:00 – открытие фестиваля. Выступление группы «Трикветрум»;

11:30 – война за Знамя;

11:30–13:45 – мастер-классы для зрителей и участников: настольные и подвижные игры, ткачество и плетение, вязание иглой, изготовление сетей, плетение кольчуги, приготовление исторических напитков;

11:45–12:30 – состязания по метанию из пращи;

12:00–13:30 – проверка и демонстрация «легендарных» достижений воинов эпохи раннего средневековья;

12:30–13:30 – суличный турнир;

13:40–14:00 – выступление группы «Трикветрум»;

14:00–15:00 – «Битва дружин» (показательное сражение и поединки);

15:00–16:00 – женский конкурс, 1 этап: «Карпатская эстафета»;

16:00–19:00 – проверка и демонстрация «легендарных» достижений лучников эпохи раннего средневековья. Лучный турнир;

16:45–17:00 – война за Знамя. Выступление группы «Трикветрум»;

17:00–19:00 – женское состязание, 2–3 этапы: «Мудреный» и «Кухонный»;

19:15–20:00 – выступление группы «Трикветрум».

Организаторами фестиваля выступают государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков). Вход на фестиваль – по входному билету в Изборскую крепость.