Культура

Редкие картины и иконы из фондов представят в Псковском музее

Мероприятие «Образ Спасителя в произведениях изобразительного искусства» из «Христологического цикла» состоится в Парадном зале Картинной галереи Псковского музея-заповедника 15 июня в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Вниманию гостей будут представлены произведения изобразительного искусства, которые в настоящее время находятся в фондохранилище. Например, посетители смогут увидеть икону «Воскрешение Лазаря» XVII века, которая происходит из храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья в Пскове. Также на этот же сюжет будет представлена картина известного мастера из Вероны Паоло Фаринато. Участники программы смогут сравнить Псковскую икону и картину европейского мастера.

Об этих и других уникальных творениях русских и европейских иконописцев и художников, посвященных образу Спасителя – Иисуса Христа, расскажет хранитель экспозиции Картинной галереи Мария Проценко.

В конце экскурсии молодые певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнят для гостей музея традиционные хоровые песнопения. Все участники встречи получат на память открытку с изображением одного из шедевров из собрания музея.