Культура

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» завершается в Изборске. ФОТО

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» завершается в Изборске сегодня, 9 июня.

Фото здесь и далее: Екатерина Родина

Открытый день фестиваля прошел вчера, 8 июня. Сегодня планируется награждение победителей состязаний и закрытие фестиваля.

Напомним, в фестивальной программе приняли участие более 100 реконструкторов из 11 клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Ленинградской области и Витебска.

В реконструкторском лагере для гостей фестиваля провели мастер-классы, работал лучный и суличный тир, а на ристалище развернулся настоящий средневековый бугурт. Непередаваемую атмосферу Средневековья создала группа «Трикветрум».

Организаторами фестиваля выступили Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков). Информационная поддержка - Российское военно-историческое общество.