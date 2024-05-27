Культура

Более 100 реконструкторов принимают участие в фестивале «Исаборг»

В музее-заповеднике «Изборск» проходит фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг». Более 100 реконструкторов из 11 клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Ленинградской области и Витебска принимают участие в фестивальной программе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

В реконструкторском лагере для гостей фестиваля проходят мастер-классы, работает лучный и суличный тир, а на ристалище развернулся настоящий средневековый бугурт.

Непередаваемую атмосферу Средневековья создаёт группа «Трикветрум».

Фестиваль в крепости продолжится до 20.00.

Организаторами фестиваля выступают Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков). Информационная поддержка - Российское военно-историческое общество.