Культура

Выставка великолукского живописца «От реализма до мистерий» откроется в Бежаницах

Бежаницкий историко-культурный центр Философовых с 1 июля открывает персональную выставку великолукского художника Юрия Вороненко «От реализма до мистерий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Музей располагается в особняке, владельцем которого являлся Дмитрий Философов - министр промышленности и торговли России начала ХХ века.

«Выставка "От реализма до мистерий" - это удивительно прекрасный мир фантастического и реального, заходящего один в другой. Это Вселенная, богатая внутренним и внешним, в которой всё целостно и едино», - рассказали организаторы.

Юрий Вороненко - современный великолукский художник-мыслитель, ярчайший представитель эстетического интуитивизма в живописи. Стал известным не только в своём городе, но и далеко за его пределами.

«Художник-затворник, покоритель сердец, выдумщик, вечный провокатор, проницаемый, чуткий, интуитивный, экзистирующий глубоко за свои пределы. Любая его персональная выставка производит фурор. Весь его творческий путь вызывает либо восторг, либо скандал. Несмотря на то, что большинству его работ приписывают авангардное направление сюрреалистического и фэнтезийного жанра, у Юрия свой стиль и техника исполнения, особая философия и психология творчества, где метафизическое и фантастическое - это одна из важнейших сторон народного миросозерцания», - поделились организаторы.

На выставке будут представлены порядка 30 авторских работ, написанных как маслом, так и акрилом (техника аэрография). Это и классические пейзажные полотна, и холсты на разнообразные метафизические и философские темы.

Адрес: Бежаницкий район, поселок Бежаницы, улица Стрепетова, дом №32. Музей работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в воскресенье с 10:00 до 17:00, суббота – выходной.