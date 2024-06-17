Культура

Поэтический вечер Александра Березова «60 минут жизни» пройдет в Пскове

Центральная городская библиотека Пскова 21 июня в 16.00 приглашает на юбилейный поэтический вечер Александра Березова «60 минут жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«30 июня автору исполнится 60 лет, поэтому мы решили заранее порадовать своих посетителей, любящих поэзию, творческим вечером, посвященным человеку, который, как он сам говорит, "30 лет и три года" работает обычным сельским учителем, но при этом всю жизнь пишет стихи», - рассказали в библиотеке.

На вечере Александр Березов представит новый поэтический цикл «Гнет свободы».

В библиотеке отметили, что поэзия Березова экспрессивна и парадоксальна, с настоящими открытиями, с фразами-формулами, тугим узлом стягивающими мимолетную обыденность и вечность. Ритмический рисунок его текстов прихотлив и далёк от канона.

«Ореол андеграунда вокруг Александра Березова связан с тем, что многие его стихи перекликаются с рок-композициями – по темам, по подаче. Это очевидно. Даже если бы в текстах не было никаких имён и цитат. Но они есть. В "Вазе глупости" — эпиграф из Ника Кейва. Не говоря уже о бесчисленных скрытых и явных рок-цитатах. Некоторые Александр Березов охотно раскрывает во время публичных чтений (Джон Леннон, Курт Кобейн, "Алиса", Led Zeppelin, Nazareth)», — сообщают о нём друзья.

Александр Березов родился 30 июня 1964 года в деревне Гавры Пыталовского района.

В 1986 году окончил Псковский государственный педагогический институт, сейчас преподаёт иностранные языки в школах Пыталовского района.

Стихи Александр Березов пишет со второй половины 80-х годов прошедшего века. Делает переводы текстов песен знаменитых в прошлом и настоящем рок-групп, а также переводит тексты из немецкой и английской классической поэзии (например, «Хулиганские сказки» Роальда Даля). Имеет четверых детей и две книги стихов - «Дорога в приют богов» (Псков, 2008) и поэтический сборник «Между Светом и Тьмой» (Пустошка, 2012). Является лауреатом поэтического конкурса имени поэта и воина Игоря Григорьева.