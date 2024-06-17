Культура

Уникальную фотографию впервые представят в Псковском музее

Скоро в Псковском музее-заповеднике состоится открытие выставки «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской». Проект познакомит псковичей и гостей города с одной из ярчайших коллекций, хранящихся в Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Широкий круг артефактов, которые будут представлены в залах Поганкиных палат, погрузит зрителей в мир традиционной материальной культуры русского народа.

В учреждении отметили, что событие не могло остаться без внимания неравнодушных к тематике выставки. Историк моды, просветитель и популярный блогер из Санкт-Петербурга Анатоль Вовк передал Псковскому музею уникальную фотографию из коллекции Натальи Шабельской. Это изображение никогда не экспонировалось и ждало своего часа, чтобы впервые предстать перед публикой в рамках выставки.

На торжественном открытии выставочного проекта Анатоль Вовк выступит с видеообращением и расскажет об истории уникальной фотографии и наследии Натальи Шабельской с точки зрения моды. На этом сотрудничество Псковского музея и историка мод не закончится, в будущем псковичей и гостей города будет ждать еще одно совместное мероприятие с блогером.

Фото предоставили в пресс-службе Псковского музея-заповедника

Также в музее отметили, что в настоящее время Анатоль Вовк работает над крупным проектом, посвященном широко известному костюмированному балу 1903 года в Зимнем дворце. Часть материалов для проекта предоставит из своих фондов Псковский музей-заповедник.