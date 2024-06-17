Культура

День памяти Римского-Корсакова отметят в его усадьбе в Вечаше

День памяти великого композитора отмечается в музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова в Псковской области ежегодно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В Любенске и Вечаше подготовили насыщенную программу на 22 июня.

В 11:30 пройдет сборная экскурсия в усадьбе Любенск.

Также в этот день усадьба Любенск будет открыта для прогулок по парку с 10:00 до 17:00.

В 13:00 состоится концерт в усадьбе Вечаша.

В концерте примут участие студенты и преподаватели государственной Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватели и учащиеся музыкальных школ Пскова, Плюссы, Струг Красных.

Телефоны для справок: +78113326100, +78113326101;

В музее напомнили, в ночь с 7 на 8 июня (по старому стилю), с 20 на 21 июня 1908 года, в имении Любенск перестало биться сердце великого музыканта Николая Римского-Корсакова. Из воспоминаний детей известно, как прошли последние дни его жизни.

Будучи тяжело больным, Николай Римский-Корсаков мечтал весной переехать из Петербурга на дачу, чтобы увидеть цветущую сирень у балкона, полюбоваться роскошными пионами, насладиться свежей зеленью сада. Его мечта исполнится. Тем летом в Любенске состоялось радостное семейное событие – свадьба дочери Надежды, но были тревожные новости о судьбе «Золотого петушка». Оперу из-за цензурных запретов отказывались ставить в Москве и Петербурге.

«В день перед смертью Николай Андреевич обошел все любимые места сада, словно простился со всем, что было ему так дорого», - заключили в музее.