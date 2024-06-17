Культура

Присоединиться к «Культурному марафону» предлагают псковичам

Жители Псковской области могут присоединиться к «Культурному марафону». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области, это образовательный совместный проект министерства культуры России и компании Яндекс, благодаря которому участники узнают больше о своей культуре. Тема «Культурного марафона» в этом году – классика: литература, музыка и живопись.

Участниками марафона могут стать школьники, их родители, учителя и все желающие. Задания участники будут получать на сайте, а продлится марафон до декабря.

Уже сейчас на сайте доступен специальный проект про поэта Александра Пушкина и современность. Из него можно узнать, какие произведения чаще всего ищут в поиске, как реагируют на них читатели, какие слова в языке поэта самые часто используемые; и увидеть трейлеры к пушкинской классике, созданные на основе изображений, сгенерированных нейросетью YandexART.

Завершится марафон тематическим тестом для школьников, который подготовит Яндекс.Образование. «Культурный марафон» по задумке организаторов должен помочь участникам расширить кругозор, раскрыть творческий потенциал и сделать учёбу более увлекательной. Главная цель – не проверять знания, а давать новые. Для каждого возраста эксперты подготовили познавательные онлайн-тесты, поэтому интересно будет абсолютно всем. «Культурный марафон» позволяет взглянуть на произведения, знакомые по школьным урокам и походам в музеи, под другим углом и увидеть две реальности – мир классического искусства и современный мир с нейросетями и беспилотным транспортом, которые на самом деле тесно соприкасаются.

Просветительский проект «Культурный марафон» появился в 2019 году. Предыдущий марафон прошел в 2022 году и был посвящен моде и технологиям. В нем приняли участие 1,4 миллиона школьников.