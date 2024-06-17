Культура

Псковичей приглашают узнать об осаде города шведским королем

Сборную экскурсию «Городские истории. Запсковье» проведет Псковский музей-заповедник 23 июня в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Вместе с гидом участники экскурсии пройдут по Рыбникам, «Немецкому берегу» реки Псковы, Примостью, вдоль древней улицы Званицы (улица Леона Поземского).

Гостям расскажут городские истории о древних кончанских храмах и каменных палатах с удивительной историей бытования и людях, связанных с Запсковьем: купцами, военными, бургомистрами города, врачами и героями романтических историй, не забытых в веках.

И бонус от музея – знакомство с грандиозными интерьерами Варлаамовской башни и выставкой «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королем Густавом II Адольфом.

Запись и справки по телефону: +78112663311. Экскурсия состоится при наборе группы от 5 человек.