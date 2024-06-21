Культура

Фортепианный концерт-лекция пройдет в Пскове 29 июня

Фортепианный концерт-лекция Ивана Колбашова «Клод Дебюсси: в поисках русского следа» пройдет в Пскове. Об этом сообщается в группе Детской музыкальной школы №1 города Пскова в социальной сети «ВКонтакте».

«Клод Дебюсси - великий французский композитор, импрессионист, автор знаменитого "Лунного света". Его музыке, безусловно французской, присущ также тайный, едва уловимый "русский след", который уже столетие будоражит умы исследователей творческого наследия композитора», – рассказали организаторы концерта.

Пианист Иван Колбашов продолжит эти поиски и по-своему попробует ответить на вопрос: «А сколько же "русского" в Дебюсси?», а также какие музыкальные нити связали между собой Клода Дебюсси и русских композиторов, в том числе Модеста Мусоргского.

Концерт состоится в малом концертном зале Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова 29 июня в 19.00.