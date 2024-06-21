Культура

Выставка «Русский стиль» открылась в Псковском музее-заповеднике

Торжественное открытие выставки «Русский стиль: собрание русской старины Натальи Шабельской» состоялось в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника сегодня, 21 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эта выставка прежде всего о любви. О любви к России. О любви ко всему русскому. Она открывается сегодня не случайно, потому что по старой русской традиции в день Троицы в России девушки одевались в специальные платья, в специальные костюмы. Это не просто традиция, это тоже жизнь, это защита. Потому что женщина должна защищать свою семью», - поделилась директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Впервые эта выставка в таком объёме покидает стены Российского этнографического музея. Мы назвали ее достаточным распространенным теперь названием - "Русский стиль". Что мы имеем в виду, в чем состоит русский стиль сегодня? Может быть, это то достоинство, с которым люди ценили себя, и то внимание, с которым они относились к труду. Это сила традиций, с помощью которых мы передаем из поколения в поколение наши традиции, наше представление о красоте и силе, о нежности, о достоинстве, о воле женщин в семье и о семье в целом», - сказала директор Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) Юлия Купина.

Выставочный проект познакомит псковичей и гостей города с одной из ярчайших коллекций, хранящихся в Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург). Широкий круг артефактов погрузит зрителей в мир традиционной материальной культуры русского народа.

В залах Поганкиных палат представлены костюмные предметы и уникальные фотографии, на которых запечатлены модели в девичьих и женских народных костюмах из коллекции Н. Л. Шабельской. Среди экспонатов представлены предметы быта, изготовленные из дерева (набойные и пряничные доски), керамики (изразцы) и других материалов.

Большая часть экспонатов представляет собой редкие предметы как по использованию дорогих материалов, так и по сложности технологии и высочайшему уровню изготовления.

Открытие выставки, в частности, посетили председатель Общественной палаты Псковской области шестого созыва, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов и вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

На открытии выступил ансамбль «Сказ» под руководством заслуженного деятеля искусств Псковской области, обладателя почетного звания «Душа земли Псковской» Константина Абабкова.

Напомним, Наталья Шабельская (1841–1904) — коллекционер русских народных костюмов, основала в Москве частный «Музей старины».

Её коллекция включала старинные русские костюмы — крестьянские, купеческие, городские, старообрядческие — всех губерний России, головные уборы, шерстяные и шелковые платки, образцы старинных вышивок, кружев, материи, прялки, пряничные доски, игрушки, предметы археологии.

К 1904 году в коллекции было более 20 000 предметов.

В настоящее время предметы из коллекции находятся в собраниях Российского этнографического музея, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного Исторического музея и других.