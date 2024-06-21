Культура

Бесплатная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» пройдет 22 июня

22 июня исполнилось 77 лет с начала Великой Отечественной войны. Псковский музей проводит День открытых дверей и бесплатную экскурсию по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в этот день вход в экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (ул. Некрасова, 7) бесплатный.

В 14.00 для всех желающих будет организована бесплатная сборная экскурсия по экспозиции. В ходе экскурсии посетители узнают о начальном периоде войны, о первых боях на Псковском направлении и о многом другом.