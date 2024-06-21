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Культура

Мемориальная доска известного искусствоведа Ирины Родниковой появилась в Пскове

24.06.2024 17:35|ПсковКомментариев: 0

Мемориальная доска Ирины Родниковой, заслуженного работника культуры Российской Федерации, искусствоведа, члена Союза художников России, установлена на фасаде дома № 6/8 на улице Георгиевской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Открыли доску дочь Ирины Родниковой, начальник Древлехранилища Псковского музея Наталья Родникова и заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный.

 

Мемориальная доска заняла свое место благодаря инициативе сотрудников Псковского музея-заповедника, в котором Ирина Родникова работала с 1971 по 2015 год заведующей художественным отделом, заведующей сектором древнерусского искусства.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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