Культура

Мемориальная доска известного искусствоведа Ирины Родниковой появилась в Пскове

Мемориальная доска Ирины Родниковой, заслуженного работника культуры Российской Федерации, искусствоведа, члена Союза художников России, установлена на фасаде дома № 6/8 на улице Георгиевской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Открыли доску дочь Ирины Родниковой, начальник Древлехранилища Псковского музея Наталья Родникова и заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный.

Мемориальная доска заняла свое место благодаря инициативе сотрудников Псковского музея-заповедника, в котором Ирина Родникова работала с 1971 по 2015 год заведующей художественным отделом, заведующей сектором древнерусского искусства.