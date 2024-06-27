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Культура

Посвященная крупнейшему знатоку книжных памятников выставка открыта в Псковском музее

28.06.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Выставка, посвященная крупнейшему знатоку псковских книжных памятников Леониду Творогову, начала работать в Псковской музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Значительную часть выставки составляют музейные предметы, никогда ранее не экспонировавшиеся. Среди них – остающийся неопубликованным рукописный памятник 1641-1642 годов, рассказывающий о неизвестных страницах истории Псковского Мироносицкого монастыря. Рядом с подлинным документом XVII века можно увидеть и посвященную ему неизданную статью Творогова.

«Обязательно посетите выставку. Но запаситесь временем: одну только карту средневекового Пскова, выполненную рукой Леонида Алексеевича Творогова, хочется разглядывать и разглядывать. Старинные улицы, древние башни, проездные арки, прежние названия мест древнего города. Пскову повезло, что у него был столь влюбленный в старину исследователь», – обращается к гостям Псковского музея ее куратор, старший научный сотрудник Александр Егоров.

Выдающийся ученый и музейный деятель Творогов считал 1924 год особенным в своей биографии, профессиональным стартом в науке. Сто лет назад он окончил Ленинградский государственный университет и был принят в актив Ленинградского общества древней письменности и искусства.

Члены общества – серьезные ученые, среди которых были академики и профессора. Пытаясь сберечь русскую старину, они переиздали не менее 136 ветхих рукописей. И Леонид Творогов начал поиск редких книжных памятников. Он переписал буква в букву множество псковских средневековых текстов. До начала Великой Отечественной войны археограф провел целый ряд исследований, прочитал десятки докладов об изученных книгах и истории Пскова, запомнился острыми дискуссиями на научных конференциях.

К моменту окончания университета Творогов совершил 4 археографические экспедиции в Псков, в закрытых монастырях и храмах которого обнаружил и спас множество бесхозяйных средневековых рукописей. Описи книжных древностей, которые Леонид Творогов составлял в Псковском музее, оказались особенно полезны после окончания Великой Отечественной войны, когда музейные сотрудники на основе этих списков делали все возможное по возвращению ценностей, украденных фашистами.

В 1924 году будущий основатель Древлехранилища Псковского музея в полной мере осознал себя ученым-профессионалом. Полвека назад, в 1974 году, в Пскове отмечалось 50-летие научной деятельности Творогова. Это было значимое для города событие. Вышла серия газетных статей об исследователе. На адрес музея поступило множество поздравительных адресов.

Леониду Творогову удалось убедить сотрудников министерства культуры СССР в необходимости учреждения в Псковском музее специального отдела, в котором будут сберегаться книжные памятники и документы. В 1958 году Древлехранилище, фонды которого были фактически собраны ученым значительно раньше, еще в конце 1940-х, наконец получило официальный статус. Сегодня Древлехранилище Псковского музея насчитывает свыше тысячи фондов, более ста тысяч уникальных документов.

 

Выставка работает в главном здании Псковского музея (Некрасова, 7, фойе 2 этажа) с 26 июня по 18 июля 2024 года. Экскурсия по записи (телефон экскурсионного отдела: 66-33-11).

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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