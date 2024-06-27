Культура

Надежда Бабкина: В Псковской области мы впервые, это большая честь и ответственность

Фестиваль-марафон «Песни России» посетил Псковскую область впервые. Об этом автор и художественный руководитель проекта, народная артистка России Надежда Бабкина рассказала во время пресс-конференции, посвященной фестивалю–марафону.

«В Псковской области мы впервые, во многих других регионах были два или три раза. Годы летят - и всегда приезжаешь, как будто в новый регион. Приезжаешь и видишь положительные изменения, это радует. В Пскове мы впервые, для нас это большая честь и ответственность. Фестиваль существует уже 18 лет, времена были непростые. Сегодня фестиваль за долгие годы сделал уже очень многое, встречался с разными коллективами. Братство народного жанра у нас в стране немалое, этот жанр, аутентичный, фольклорный живёт только пока с ним работают. Нужно преподносить его так, чтобы он не ощущался экзотикой. Я абсолютно убеждена, что наша многообразная и яркая культура лежит в основе государства», — рассказала Надежда Бабкина.

Она поблагодарила представителей комитета по культуре Псковской области за приглашение на Псковскую землю.

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» стартует в Псковской области 30 июня, в 17:00 на Октябрьской площади в Пскове пройдет первый концерт.

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Зрители увидят выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня», певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Славяне», балета «Живая планета», актера театра и кино, певца и композитора Ивана Замотаева, фольклорно-этнографической студии «Мерема», Грозненского ансамбля танца «Замахно», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко».

Кроме того, концерты проекта «Песни России» пройдут по 9 июля в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове.