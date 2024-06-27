Культура

Вход на все мероприятия фестиваля «Песни России» абсолютно свободный - директор проекта

Вход на все мероприятия фестиваля «Песни России» абсолютно свободный. Об этом директор проекта Сергей Рябов рассказал во время пресс-конференции, посвященной фестивалю–марафону в Псковской области.

«В этом году фестивалю-марафону 18 лет. В этом году впервые за долгое время добавился третий регион и мы очень рады, что Псковская область принимает нас у себя в гостях. Фестиваль посетил уже 67 субъектов Российской Федерации», — рассказал Сергей Рябов.

Он отметил, что фестиваль собирает 3-4 поколения на одной сцене, так как одной из главных целей фестиваля является преемственность поколений в сфере культуры.

«Фестиваль-марафон воспитывает в сердцах наших соотечественников дух патриотизма. Вход на все мероприятия абсолютно свободный, билеты нигде покупать не надо, приходите и наслаждайтесь», — уточнил Сергей Рябов.

Напомним, Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» стартует в Псковской области 30 июня, в 17:00 на Октябрьской площади в Пскове пройдет первый концерт.

Зрители увидят выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня», певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Славяне», балета «Живая планета», актера театра и кино, певца и композитора Ивана Замотаева, фольклорно-этнографической студии «Мерема», Грозненского ансамбля танца «Замахно», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко».

Кроме того, концерты проекта «Песни России» пройдут по 9 июля в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове.