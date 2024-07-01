Культура

Около миллиона рублей потратили из областного бюджета на хоровой праздник

Около миллиона рублей потратили из областного бюджета на хоровой праздник в Пскове. Об этом заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева сообщила в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если невозможно привлечь ни правительственные гранты, ни спонсорские деньги, мы финансируем из бюджета области. Результаты у нас очень хорошие. Я скажу эту цифру, мне за нее не стыдно – на хоровой праздник мы потратили один миллион рублей. С учетом сцены, которая там была, с учетом огромного количества хоровых коллективов, с учетом звука, света. Здесь несопоставимые цифры идут по привлечению либо спонсорских, либо правительственных средств. Максимально стараемся войти в федеральный план мероприятий», - поделилась Ольга Тимофеева.

Она отметила, что областное правительство всегда старается «вставить» мероприятия в какие-то федеральные программы, чтобы экономить бюджетные средства региона.