Культура

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Буквально через 10 дней жители и гости Пскова смогут окунуться в атмосферу Средневековья — 13 июля в Псковском кремле будет проходить фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Его организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Какие сюрпризы ждут гостей в этом году? Чем этот фестиваль будет принципиально отличаться от других фестивалей исторической реконструкции? Какова программа? Есть ли у организаторов фестиваля план «Б» на случай непогоды? Почему на «Довмонт Псковский» надо идти всей семьей?

На эти и многие другие вопросы ответят: