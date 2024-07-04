Культура

Соревнования будут проводить на фестивале «Хельга» в Выбутах

Соревновательный элемент будет присутствовать на фестивале исторической реконструкции «Хельга», который пройдет с 6 по 7 июля в Выбутах. Об этом сообщил организатор фестиваля Василий Мизгирев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Будет пять номинаций - это битва "троек", битва на лучшего бойца, метание сулиц, лучный турнир и битва "пятерок"», - сказал Виталий Мизгирев.

Он дополнил, что есть вероятность появления дополнительных соревнований.

Напомним, 14-й Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района с 6 по 7 июля. Реконструкторы по традиции соберутся на родине княгини Ольги, чтобы показать гостям фестиваля ее эпоху, воссоздать традиции, быт и дух раннего Средневековья на территории Руси и Скандинавии.