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Культура

Соревнования будут проводить на фестивале «Хельга» в Выбутах

04.07.2024 21:50|ПсковКомментариев: 0

Соревновательный элемент будет присутствовать на фестивале исторической реконструкции «Хельга», который пройдет с 6 по 7 июля в Выбутах. Об этом сообщил организатор фестиваля Василий Мизгирев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«Будет пять номинаций - это битва "троек", битва на лучшего бойца, метание сулиц, лучный турнир и битва "пятерок"», - сказал Виталий Мизгирев.

Он дополнил, что есть вероятность появления дополнительных соревнований.

Напомним, 14-й Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района с 6 по 7 июля. Реконструкторы по традиции соберутся на родине княгини Ольги, чтобы показать гостям фестиваля ее эпоху, воссоздать традиции, быт и дух раннего Средневековья на территории Руси и Скандинавии. 

Теги: #Хельга
Источник: Псковская Лента Новостей
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