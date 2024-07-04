Культура

Светлана Мельникова выступила на открытии форума по сохранению культурного наследия

IV Межрегиональный форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов», который проводится с целью формирования взаимодействия, охраны и использования культурного наследия различными учреждениями региона, стартовал в Пскове сегодня, 4 июля.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На форуме собрались специалисты различных областей, которые объединяют вопросы сохранения, управления и развития объектов всемирного наследия.

На открытии выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Я очень счастлива, что дожила до такого времени, когда тема сохранения культуры и культурного наследия становится темой номер один. Наша культура и наша национальная самобытность – это наша хорда, наша генетическая точка. Это точка отсчета России. И мы хранители этого наследия, – подчеркнула Светлана Мельникова. – Пскову необыкновенно повезло. Здесь работали потрясающе талантливые люди. И мы в ответе перед ними за то, чтобы это дело было продолжено».

Также Светлана Мельникова отметила, что Псковский музей-заповедник достаточно много работает в направлении сохранения памятников, и у музея сложились очень хорошие отношения с Комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области и Службой управления ЮНЕСКО. Мы работаем вместе, и это бесконечно важно. К примеру, в Псковском музее-заповеднике с этой целью организован отдел по сохранению монументальной живописи.

Форум продлится два дня. На площадках будут задействованы специfлисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Владимирской, Ярославской и Псковской областей.

