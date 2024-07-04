Культура

От тропинки в Тригорское до трассы М-20: в «Михайловском» готовят новую выставку

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают подготовку к выставке «Владимир Романов. Живопись. Графика».

Владимир Романов. Встреча на Горсткином мосту (2013). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция подготовлена по материалам из собрания художника — давнего друга Пушкинского Заповедника, к его 50-летию. На выставке представлены более тридцати работ — два полотна (холст, масло) и 31 графический лист (темпера, пастель, акварель, цветной карандаш, тушь, акрил, смешанная техника, литография). Бóльшая часть картин — это виды мемориальных «Михайловского», «Петровского», «Тригорского» и окрестностей музеев-усадеб, часто с удивительной любовью детализированные («Вечерний Воронич с яблонями», «Тропинка в Тригорское»). Но есть на выставке и другие сюжеты, например, петербургские пешеходные мосты или даже «Трасса М-20» —автодорога, которая начинается в северной столице, проходит через Псков и дальше ведёт в сторону границы с Беларусью через Пустошку и Невель.

В Пушкинском заповеднике также рассказали, что Владимир Романов — выпускник, а сейчас уже и преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. В эти дни он руководит практикой студентов-графиков в Святогорье. Не удивительно, что именно эти молодые люди станут первыми, самыми доброжелательными и, в то же время, самыми внимательными и требовательными её ценителями.

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В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» конкретизировали: экспозицию «Владимир Романов. Живопись. Графика» сейчас монтируют в «Льняном амбаре» — выставочном зале в центральной усадьбе заповедника. Откроют её 7 июля. Знакомиться с творчеством петербургского мастера можно будет вплоть до 31 августа.