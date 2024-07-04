Культура

Скончалась одна из первых ведущих программы «Время»

Первый канал поделился печальной новостью: на 87-м году жизни не стало Азы Лихитченко, легендарного диктора Центрального телевидения из первого состава ведущих программы «Время».

«Безупречный образ на экране — сдержанная, уверенная, открытая. Она рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны. И завоевала всенародную любовь, – отметили на Первом канале. - А ведь Аза Владимировна с детства мечтала стать актрисой и на кастинг пришла из любопытства. Но работа на телевидении захватила ее на долгие годы».

Народная артистка РСФСР Азалия Лихитченко родилась в Москве в 1937 году. Окончила Школу-студию МХАТ, среди ее однокурсников – Владимир Высоцкий. В 1968 году, когда на экраны вышла программа «Время», стала одной из основных ее ведущих. В кадре оставалась до 1993 года, после чего перешла на роль наставницы для молодых дикторов и телеведущих. Одной из ее воспитанниц является Екатерина Андреева, занимающая в настоящее время кресло ведущей программы «Время».