Интерактивная программа «В музей за сказкой» пройдет Пскове

Интерактивная программа «В музей за сказкой» пройдет в Палатах у Сокольей башни Псковского музея-заповедника 11 июля в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Программа посвящена укладу и быту русского крестьянина, его праздникам и заботам. Музейные предметы станут проводниками в мир русских сказок.
Мероприятие приурочено к всероссийской акции «Культурная суббота». В этом году она посвящена народным сказкам. Событие пройдет с 10 по 30 июля. Школьники со всей страны смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои литературные и актерские таланты.
Для этого нужно записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций:
А затем оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Акция стала частью межведомственного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для школьников», который реализуется совместно с Роскультпроектом и Российским фондом культуры.
Дополнительная информация и запись на мероприятие: 88112331390 (доб.1).