Культура

Интерактивная программа «В музей за сказкой» пройдет Пскове

Интерактивная программа «В музей за сказкой» пройдет в Палатах у Сокольей башни Псковского музея-заповедника 11 июля в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Программа посвящена укладу и быту русского крестьянина, его праздникам и заботам. Музейные предметы станут проводниками в мир русских сказок.

Мероприятие приурочено к всероссийской акции «Культурная суббота». В этом году она посвящена народным сказкам. Событие пройдет с 10 по 30 июля. Школьники со всей страны смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои литературные и актерские таланты.

Для этого нужно записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций:

«Сказки народов России»;

«Сказки русских писателей»;

«Моя авторская сказка».

А затем оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Акция стала частью межведомственного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для школьников», который реализуется совместно с Роскультпроектом и Российским фондом культуры.

Дополнительная информация и запись на мероприятие: 88112331390 (доб.1).