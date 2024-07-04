Культура

Более 8 тысяч человек посетили международный кинофестиваль «Западные ворота»

Пятый международный кинофестиваль «Западные ворота» завершился в Псковской области. Его площадки в общей сложности посетили более 8 тысяч человек. Итоги кинофестиваля подвели в рамках официальной церемонии закрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

За три дня фестиваля были представлены более 100 фильмов, гостями фестиваля стали более 50 выдающихся деятелей культуры.

На церемонии в зале Псковской филармонии генеральный продюсер фестиваля Эдуард Пичугин подчеркнул: «Фестиваль, фактически, делается весь год: сейчас мы закончим с Пятым международным кинофестивалем "Западные ворота" и будем готовиться уже к следующему. Спасибо огромное представителям власти, псковичам, гостям, нашим коллегам-кинематографистам, которые принимают участие в нашем фестивале. Всем еще раз огромное спасибо, фестиваль состоялся только благодаря вам».

В конкурсную программу форума «Западные ворота» вошли шесть новых фильмов из Греции/Бангладеша, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, а также России. Фильмы оценивало профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выбрали сами зрители путем голосования по бюллетеням.

Судьбу трех призов фестиваля определили жители Пскова и Псковской области.

Гран-при фестиваля по итогам зрительского голосования был присужден фильму из России «Она танцует» (режиссер Оксана Дегтярева).

Приз губернатора Псковской области победителю конкурса «КиноСтарт» по итогам голосования жюри и жителей Пскова присужден Дарье Парфеновой с короткометражной работой «Сквозь века». В данной номинации также отмечен дипломом фильм «Красуха: мертвые и живые» Виталия Михайлова. Приз в номинации «До 16 и старше» молодые зрители отдали фильму «Мухадракон» (режиссер Татьяна Колганова).

Кроме того, озвучены победители программы полнометражных и короткометражных фильмов, а также определены обладатели специальных призов.

Первый приз за вклад в кинематограф «Жизнь в кино» Эдуард Пичугин в ходе церемонии открытия вручил актеру Юрию Кузнецову.

В течение трех дней на шести площадках кинофестиваля прошли 13 тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов. В этом году появились и новые площадки кинопоказов - фестиваль отправился в муниципалитеты региона. По традиции кинофестиваль открыл фильм, снятый на Псковской земле — «Блиндаж». Съемки проходили в лесах под Псковом и близ поселка Ямм, неподалеку от озер Ужинское и Долгое в Гдовском районе.