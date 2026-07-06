Лесная сказка оживает: псковские сказители отправляются в «Погружение»

Псковская земля всегда славилась своими самобытными духовно-нравственными и культурными ценностями, передаваемыми из поколения в поколение, обилием талантливых почитателей устного творчества и хранителей фольклора. В этом году АНО «Центр талантов», объединяющая инициативных сотрудников Дома офицеров, при партнерской поддержке учреждений культуры города и Псковской области решил выйти за рамки привычных сценических подмостков и перенести творческое состязание в самую гущу природы. 18 и 19 сентября пустошкинская база отдыха «Алоль» примет фестиваль-турнир сказителей и рассказчиков «Погружение в мир Сказки. Лесная коллаборация».

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Режиссер проекта и обладательница почетного звания «Душа земли Псковской» Светлана Васильева поделилась с Псковской Лентой Новостей закулисьем создания этого необычного формата.

От сцены к лесной тропе

По словам Светланы Васильевой, идея родилась из желания объединить поклонников народного творчества: талантливых исполнителей, театральные коллективы региона в новой, вдохновляющей обстановке.

«Выезд на два дня в лесную коллаборацию, на турбазу «Алоль», с проживанием на природе и красивой лесной атмосферой придает проекту особую романтику и необычность, — отмечает Светлана Васильева. — Мы хотели, чтобы участники не просто продемонстрировали свое мастерство, но и обогатили свои умения, расширили багаж знаний о псковском «сказочном» материале, познакомились с новыми формами популяризации устного народного творчества».

Фестиваль предлагает интерактивное путешествие по заповедным тропам, где их ждут встречи с мифическими героями – признанными мастерами в искусстве устного народного творчества.

Шесть граней сказки

Программа первого дня выстроена как приключение.

Шесть ключевых фигур лесного мира проведут участников по граням сказочных интерпретаций.

Для участников подготовлен цикл встреч и блок игр, основанных на псковском фольклоре, мастер-класс, посвященный искусству импровизации. Упражнения на сценическую речь и антистресс-техники, поможет сказителям найти нужный тембр и прибавить уверенности в своих выступлениях. Известный мастер славянской культуры познакомит участников с исконно русскими обрядами и заклинаниями ветра и месяца.

«Каша из топора» от «Русских узоров»

После прохождения всех мастерских участники переместятся к большой сцене – мастерской «Лесной амфитеатр». Кульминацией первого дня станет показ интерактивной постановки с хореографическими театрализованными сценами «Русский солдат: умом и силой богат». Основными исполнителями сказки станут солисты заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры», руководитель Ирина Казимир. По замыслу режиссера-постановщика Елизаветы Казимир постановка основана на сюжетах нескольких сказок, записанных в Псковской губернии, и будет отражать особенности традиционной культуры, языка и мировосприятии жителей Псковского региона. Зрителей ждет не просто пассивный просмотр, но и активное участие. В финале спектакля все присутствующие поучаствуют в гастрономической импровизации — коллективном приготовлении «каши из топора», которая затем превратится в полноценный ужин.

Завершится вечер Russian party — дискотекой в русском стиле и посиделками у костра.

Серьезный разговор об искусстве

Во второй день фестиваль-турнир переходит в соревновательную фазу.

Оценивать выступления будет компетентное жюри, в состав которого вошли тяжеловесы псковской культуры.

По рекомендациям Заслуженного работника культуры РФ Лидии Черницкой, имеющей многолетний опыт работы в Центре народного творчества, разработано положение и критерии оценки, предусматривающие обеспечение объективности мнения жюри и возможности разноформатных выступлений, демонстрирующих преемственность народных традиций.

Больше чем просто кубки

Главная цель фестиваля, по словам организаторов, выходит за рамки простого досуга и соревнования. Проект нацелен на сохранение традиций, возрождение устного народного творчества и выявление новых талантливых авторов. Фестиваль предоставляет равные возможности для всех социальных групп и возрастов.

Победителей ждут традиционные кубки и памятные подарки от самих персонажей. «Лесная братва» подготовила шуточные, но душевные призы. Баба-Яга может одарить лучшую команду «заговоренными мухоморами», а Кикимора — новым питательным пайком. Каждый персонаж выберет фаворитов и преподнесет свой личный дар.

Атмосфера вдохновения

Выбор базы «Алоль» неслучаен, ведь место с озером, где, по словам очевидцев, даже лебеди чувствуют себя как дома, довольно поэтичное. Организаторы надеются, что природная эстетика усилит творческий потенциал участников.

«Мы надеемся, что совместными усилиями создадим сказочное содружество всех героев», — резюмирует Светлана Васильева.

Фестиваль «Погружение в мир Сказки. Лесная коллаборация» может стать яркой страницей в культурной жизни Псковской области и доказать, что народная сказка не пылится в архивах, а живет, дышит и ждет встречи с каждым, кто готов поверить в чудо. Это концептуальный прорыв в работе с народным наследием.

На мой взгляд, главная заслуга организаторов и режиссёра Светланы Васильевой заключается в смелом отказе от архаичного, «кабинетного» подхода к фольклору. Превращение конкурсной программы в масштабный интерактивный квест стирает привычные границы между сценой и зрительным залом: участники становятся полноправными соавторами происходящего действа, проживая сказку изнутри. Открывают для себя новые смыслы, тем самым актуализируя народную традиционную культуру.

С одной стороны, мы видим безупречную профессиональную базу: строгие, методически выверенные критерии оценки и авторитетное жюри, состоящее из заслуженных артистов и опытных работников культуры. С другой стороны, эта академичность деликатно разбавлена юмором, игровой стихией и душевной теплотой «лесной братвы». Создатели проекта нашли виртуозный баланс, симбиоз высокой сценической культуры и народного веселья.

Подобные инициативы наглядно и убедительно демонстрирует, что традиция не противоречит современности. Напротив, она может органично существовать в новых, увлекательных форматах, притягивая внимание самых разных социальных и возрастных групп, обеспечивая ту самую преемственность поколений.

«Лесная коллаборация» - тот случай, когда культура не спускается сверху в виде назидательной лекции, а приглашает каждого прикоснуться к ней, пропустить через себя и унести в сердце частичку той самой, живой, дышащей и несокрушимой русской сказки.

Екатерина Власьева

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив #ФондКультурныхИнициатив и #ЯПобедительПФКИ . Организатором выступает АНО «Центр талантов», образованная на базе Дома офицеров.