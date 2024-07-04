Культура

Акцию «Все начинается с семьи» провели во Дворе Постникова

Семейная акция «Все начинается с семьи» прошла в музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мероприятие началось с торжественного открытия, которое украсили юные артисты из Театра хореографических миниатюр «Молчаливые». Танцоры представили несколько своих постановок на музейной сцене. Гости увидели такие танцы как «Вечный механизм», «В каждом есть свет», «Как бабочки», «В стране чудес», «Травушка» и «Семья». В музее поблагодарили артистов и руководителя Анастасию Волар.

Далее прошло несколько бесплатных экскурсий по музейному комплексу. Гости познакомились с богатой купеческой постройкой – Двором Постникова. Участники экскурсии посетили экспозиции и выставки, которые расположены в купеческих палатах. Посетители представили, как жилось здесь купцам, какие семейные традиции, обычаи и обязанности были у каждого члена семьи.

В подклете палат гости приняли участие интерактивной программе о колыбельных песнях, потешках и материнском фольклоре «Баю куколку мою».

Также весь праздник работали площадки, где каждый мог изготовить «тёплый дом» из фетра, «одеть» деревянную куклу в традиционный русский костюм или костюм сето, а также смастерить герб рода.

На площадке «Сокровища из старого альбома» семьи украсили любимую фотографию в винтажном стиле и смогли получить бесплатный билет на выставку фарфора «Сокровища из старого буфета».

«Благодарим всех, кто провел этот день в музее! Всегда рады видеть вас на наших мероприятиях», - заключили в музее.