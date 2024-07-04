Культура

Чеховская «Дама с собачкой» станет первой премьерой «Летних вечеров…» в Тригорском

Уже на этой неделе, в субботу, 13 июля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в музее-усадьбе «Тригорское», откроют новый сезон большого, многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе».

Светлана Фадеенко. Концерт. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Череду камерных концертов и музыкально-литературных программ в этом году решено было начать моноспектаклем Анны Яковлевой «Дама с собачкой» по рассказу А. П. Чехова. В музее отметили, что актриса из Санкт-Петербурга не в первый раз приедет в Пушкинский заповедник. Её выступления — иногда сольные, иногда в ансамбле с музыкантом Константином Шахановым — всегда на удивление точно попадают в атмосферу мемориальной усадьбы, все обитательницы которой в своё время были тайно или явно влюблены в ссыльного поэта. «Наверное, ещё и поэтому спектакли Анны Яковлевой неизменно тепло принимаются гостями наших “Летних вечеров…“», — резюмировали в Пушкинском заповеднике.

Далее в афише проекта, какой она свёрстана на сегодняшний день, ещё пять концертов. Это выступления артистов из столиц и из Пскова, уже бывавших участниками музейного проекта или впервые решившихся выступить в пушкинском Тригорском. Желанными гостями усадьбы в июле и в августе станут певица Наталия Кривенок (меццо-сопрано) и чтец, артист кино Дмитрий Ефименко; певица Екатерина Лескова (меццо-сопрано) и пианистка Анастасия Косинова, скрипач Владимир Семянников и пианистка Лилия Остроушко, пианист Владимир Беломестных, певица Кристина Евдокимова (сопрано) и пианист Борис Шелков.

В музее напомнили, что проект «Летние вечера…» призван воссоздать атмосферу русской провинциальной дворянской усадьбы первой трети XIX столетия, какой, например, она была в доме сердечного друга и соседки ссыльного поэта Прасковьи Осиповой, урождённой Вындомской. Концерты в Тригорском традиционно пользуются большой популярностью у гостей Пушкинского заповедника и артисты — как местные, так и столичные — с большой охотой принимают приглашение выступать здесь.