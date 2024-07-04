Культура

Эксперт РВИО передал книгу в Псковский музей

Консультант Российского военно-исторического общества, известный историк и журналист Николай Манвелов передал в Псковский музей-заповедник книгу «Архангельск в судьбах офицеров и адмиралов Российского Императорского флота 1850-1917». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Эта работа является результатом трудов меня и моего соавтора, старшего научного сотрудника Архангельского краеведческого музея Игоря Гостева. Через Архангельский главный военный порт прошло огромное количество офицеров, в том числе и псковичи. Книга вышла в 2021 году, но исследовательская работа продолжается и с этого момента добавилось несколько сотен человек. Книгу решили передать, чтобы коллеги из других регионов могли использовать сведения в своей работе, – рассказал историк.

Биографический справочник содержит сведения о биографиях, прохождении службы и наградах офицеров, адмиралов и генералов Российского Императорского флота. Издание содержит сведения более чем о 1700 человек, которые в период с 1850 по 1917 годы по своему происхождению или по делам службы были связаны с Архангельском.

Источниками информации являются архивные документы и публикации в официальных ведомственных изданиях, что вносит зачастую существенные изменения и уточнения в ранее опубликованные биографии этих людей.

Издание иллюстрировано рисунками, гравюрами и фотографиями из частных, музейных и архивных коллекций. Часть фотографий публикуется впервые.

Издание адресовано историкам, специалистам по генеалогии, педагогам, студентам, краеведам и всем, кто интересуется историей Военно-морского флота России.