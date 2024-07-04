Культура

Фестиваль балета проведут в «Михайловском» в августе

Заранее спланировать поездку на фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» предлагают псковичам и гостям региона в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот большой праздник в память о харизматичном танцовщике, лауреате международного конкурса артистов балета в Вене, солисте Кировского (Мариинского) театра, педагоге-хореографе будет длиться с 1 по 12 августа.

Геннадий Селюцкий с любимой ученицей Юлией Махалиной на фотографии с выставки, подготовленной к фестивалю. Фото представлено музеем-заповедником «Михайловское»

В музее рассказали, что фестиваль вырос из традиции проводить в «Михайловском» балетные вечера в честь Геннадия Селюцкого. Первый такой концерт памяти своего учителя солисты Мариинского театра и ученики хореографической школы Ланде дали в Пушкинском заповеднике в 2022 году и, окрылённые успехом, закрепили и развили традицию в 2023-м и в нынешнем, 2024-м.

Главными событиями предстоящего фестиваля станут два больших балетных вечера на большой сцене Научно-культурного центра Пушкинского заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Это гала-концерт с участием звёздных танцовщиков и концерт «Дети для детей», в котором будут заняты учащиеся балетных школ России.

Однако фестивальная программа не ограничится только концертными показами, рассказали в «Михайловском». В эти дни в Святогорье пройдут мастер-классы для учащихся специальных хореографических учебных заведений. Девизом этих занятий станет педагогическое кредо Селюцкого, который воспитание танцовщика сравнивал с огранкой бриллианта: «…Это действительно ювелирная работа. От кончиков волос до кончиков пальцев, все должно быть подчинено музыке, смыслу, технике». Предусмотрены программой и творческие встречи солистов балета со зрителями.

Также в рамках фестиваля в фойе концертного зала в музейном Научно-культурном центре будет работать выставка «Ученик. Артист. Учитель», подготовленная по материалам из собрания Мариинки и семейного архива Селюцких.

Кроме того, гости музея смогут посетить кинопоказы, объединённые общим названием «Легенды русского балета». Цикл фильмов «Легенды балета» посвящён мастерам русской сцены, чьи имена мало известны широкому зрителю, при том, что их вклад в дело становления и развития отечественной танцевальной школы огромен. Это Иван Всеволжский, Тамара Карсавина, Николай Легат, Вахтанг Чабукиани, Николай Боярчиков, Ида Рубинштейн.

Подробнее о программе фестиваля можно узнать на официальном сайте Пушкинского заповедника.