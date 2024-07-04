Культура

Пятнадцатую годовщину смерти Саввы Ямщикова в «Михайловском» отметят научной конференцией

К 15-летию со дня смерти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России Савелия Ямщикова (8 октября 1938, Москва, СССР — 19 июля 2009, Псков, Россия) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» готовят традиционную научную конференцию его памяти «Музей. Реставратор. Реставрация».

Сергей Репин. Портрет Саввы Ямщикова (1987). Из собрания Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, научные чтения проведут в канун памятной даты, в четверг, 18 июля. В программу конференции, как она свёрстана на сегодняшний день, включены десять докладов и сообщений, подготовленных профильными специалистами — реставраторами, музейными и библиотечными работниками из Пскова, Пушкинских Гор, Пскова, Ростова, Санкт-Петербурга.

Разговор пойдёт об истории, теории и практике реставрации музейных предметов и исторических архитектурных объектов, о формировании и хранении фондовых коллекций. Ожидаемо, большая часть выступлений посвящена предметам и коллекциям, хранящимся в Пушкинском заповеднике, как то: портретам поэта из собрания «Михайловского» (в контексте истории изучения иконографии Пушкина), коллекции работ опочецкого фотографа А. И. Никоновича, почтовым карточкам, изданным Обществом друзей Пушкинского заповедника в 1928 году (история комплектования комплектование и изучения).

Чтения будут проходить в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). По заповедной традиции стать их слушателем с правом обсуждения услышанного может каждый, кому не безразличны история и культура России, проблемы отрасли. Полную программу конференции «Музей. Реставратор. Реставрация» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Статьи и заметки, подготовленные по итогам чтений, предполагаются к выпуску в одном из ближайших выпуском музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

Кроме того, участники конференции, равно и все жители и гости Святогорья смогут принять участие в общей молитве: заупокойная служба у могилы Саввы Ямщикова на городище Воронич пройдёт в годовщину его ухода, 19 июля.