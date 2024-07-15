Культура

«Очарованная странница»: новая выставка откроется в Музее истории города Печоры

Выставка «Очарованная странница – мир печорского Обозерья глазами Марии Шпис» откроется в Печорах 18 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Эта выставка – рассказ о жизни и творчестве талантливой женщины. Художник, фотограф, этнограф Мария Малахова, которую многие знали под именем Мися Шпис. Мися – детское имя, оставшееся на всю жизнь, Шпис – девичья фамилия», - отметили в музее.

В начале 1930-х годов внимание Марии Шпис привлекла русская культура рыбацких деревень Псково-Печорского Обозерья, территория Круппской волости. Ее графика демонстрирует глубокое изучение народных традиций, а также восхищение красотой и самобытностью русской культуры. Она создавала произведения в различных техниках: графика, живопись и фотография. На ее фотографиях зафиксированы уникальные моменты и образы жизни русской деревни Печорского края, начала XX века.

Открытие выставки состоится 18 июля в 14:00 в Музее истории города Печоры по адресу: улица Международная, 6.