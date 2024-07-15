Культура

Научный семинар имени Творогова пройдет в Псковском музее

I семинар, посвященный Леониду Творогову, выдающемуся ученому и музейному деятелю, пройдет в Древлехранилище Псковского музея завтра, 17 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Предварять научные доклады будет экскурсия по выставке «Леонид Алексеевич Творогов: 100 лет в науке».

Фото: Псковский музей-заповедник

На семинаре со своими докладами выступят специалисты музейного Древлехранилища и представители Псковского государственного университета. Доклады посвящены как деятельности Леонида Творогова, так и псковскому историческому наследию.

Подробности можно узнать в программе семинара.

«Также успейте посетить выставку «Леонид Алексеевич Творогов: 100 лет в науке» в главном здании Псковского музея (Некрасова, 7, фойе 2 этажа). Выставка действует последнюю неделю», - добавили в музее.