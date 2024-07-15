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Культура

Субботний вечер в Тригорском пройдёт «под звездами» композиторов-романтиков

19.07.2024 17:41|ПсковКомментариев: 0

Лирические пьесы композиторов-романтиков прозвучат завтра, 20 июля, в пушкинском Тригорском — мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина в составе Государственного музея-заповедника «Михайловское».

Николай Егоров. Фото из открытых источников.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, концерт в рамках многолетнего музейного проекта «Летние вечера в русской усадьбе» даст давний и верный друг заповедника, виолончелист, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и солист Камерного ансамбля «Кончертато» Николай Егоров (Москва). Аккомпанировать ему будет псковская пианистка Валентина Сергиенко.

В программу своего выступления Николай Егоров решил включить популярные пьесы Франца Шуберта в том числе сонату «Арпеджионе», «Серенаду» из вокального цикла «Лебединая песня» в переложении для виолончели и фортепиано, вокальную же «Аве Марию», другие шедевры венского классика, одного из основоположников музыкального романтизма.

Вторая часть камерного вечера будет посвящена русскому гению, чьё творчество стало одной из вершин музыкального романтизма — Петру Чайковскому. В Тригорском Николай Егоров исполнит знаменитое Pezzo capriccioso (это название можно очень примерно перевести как «фрагмент, небольшая пьеса в духе каприччио, то есть с прихотливо и разнообразно разработанной главной темой»), «Мелодию» из цикла «Воспоминание о дорогом месте», «Вариации на тему рококо». Последнюю из перечисленных пьес — виртуозную и блестящую, равно и Pezzo capriccioso Чайковский писал для виолончели с оркестром, но, разумеется, в «Зелёной зале» Тригорского симфоническая ткань этих сочинений прозвучит в переложении для фортепиано.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что проект «Летние вечера…» призван воссоздать атмосферу русской провинциальной дворянской усадьбы первой трети XIX столетия, какой, например, она была в доме сердечного друга и соседки ссыльного поэта Прасковьи Осиповой, урождённой Вындомской. Концерты проекта за редчайшими исключениями проводятся в Тригорском и пользуются большой популярностью у гостей Пушкинского заповедника. Артисты же — как местные, так и столичные — с большой охотой принимают приглашение выступать здесь. Полную афишу «Вечеров…» на июль и август нынешнего года с указанием даты и времени проведения концерта, имён и званий исполнителей, программы, возрастных рекомендаций для слушательской аудитории и другой полезной информации можно найти на официальном сайте музея. Кроме того, напоминания о том или ином концерте накануне каждого из них появляются и в сообществах музея в социальных сетях.

Теги: #Тригорское #искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
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