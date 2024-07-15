Культура

Выставка члена Союза художников России Александра Шершнева откроется в Пскове

Выставка члена Союза художников России Александра Шершнева «Линии жизни» откроется в Центральной городской библиотеке Пскова 26 июля. Мероприятие посвящено 70-летию со дня рождения художника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Александр Шершнев создал в гравюрах образы святынь и древностей псковской земли, историю города в лицах. На выставке будут представлены работы из коллекции библиотеки и псковского художника Юрия Жулина. Это пейзажи и книжные знаки в редкой технике черно-белой резцовой гравюры.

«Известность Александру Шершневу принесла работа именно в жанре экслибриса. Его собрание книжных знаков исчисляется в сотнях единиц. Они неоднозначны и по своей композиции, и по скрытому аллегорическому звучанию, и по технике исполнения», – рассказала заведующая сектором социокультурных программ ЦГБ Татьяна Котова.

Источник: Центральная городская библиотека

На открытии выставки дочь художника Варвара Пааль обратится к гостям с приветственным словом. Также пройдет электронная презентация «Экслибрисы Александра Шершнева», после которой друзья, знакомые, обладатели художественных коллекций поделятся воспоминаниями о псковском мастере.

Мероприятие состоится в 17.00. Выставка будет работать до 10 сентября.