Культура

Выставку о родственных и творческих связях Пушкина и Льва Толстого открыли в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыли выставку «“Благодаря божественному Пушкину”. Как Пушкин повлиял на Толстого».

Фото: музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, этот межмузейный проект приурочен к 225-летию поэта. Передвижная выставка прибыла в «Михайловское» из государственного музея Л. Н. Толстого (Москва) и подготовлена по материалам из собрания этого учреждения и, в небольшой части, — из собрания государственного музея А. С. Пушкина (также Москва). Экспозиция рассказывает о родственных, но более — о творческих связях двух русских гениев.

«Что касается генеалогических переплетений, — пояснили в «Михайловском», — то нашим гостям будет небезынтересно узнать, что мать Льва Толстого, Мария Николаевна, и Александр Сергеевич приходились друг другу четвероюродными братом и сестрой. Когда поэт умер, Толстому было только восемь лет, так что лично встретиться им не довелось. Но на протяжении всей своей жизни писатель, так или иначе, обращался к творчеству своего дальнего родственника. “Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться”, — записала слова мужа Софья Андреевна в 1873 году, то есть, уже после "Войны и мира", после признания Толстого одним из великих романистов современности».

Николай Предеин. Граф Лев Толстой. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Творческие «пересечения» Пушкина и Толстого не единожды становились темой литературоведческих исследований. На выставке они раскрыты через иллюстрации, рукописи и фрагменты текстов «Кавказского пленника», «Войны и мира», «Анны Карениной» и «Бориса Годунова», «Капитанской дочки», «Евгения Онегина», «Метели», незавершённого фрагмента «Гости съезжались на дачу...».

«Примечательно, что один из самых известных романов Льва Толстого — “Анна Каренина” — пришел писателю “невольно и благодаря божественному Пушкину”, как он сообщал своему другу и помощнику Н. Н. Страхову», — читаем в аннотации к выставке. Это, датированное 25 марта 1873 года, письмо Л. Н. Толстого к известному философу, публицисту, литературному критику также есть в экспозиции среди других писем, фрагментов рабочих рукописей дневниковых записей, иллюстраций, фотографий, репродукций произведений живописи и графики.

Планируется, что выставка «“Благодаря божественному Пушкину”. Как Пушкин повлиял на Толстого» будет работать в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» до середины сентября. Развёрнута экспозиция в Научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).